22:25 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 мая
Воскресенье 19 мая
Свернуть список

Елимай - Кайрат 19 Мая прямая трансляция

19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур
Елимай
Кайрат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Кайрат, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Елимай2 : 1
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Елимай
28.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Елимай1 : 1
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Елимай1 : 0
31.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Елимай
12.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Кайрат
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайрат1 : 0
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Кайрат
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Кайрат1 : 3
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Кайрат0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе815
2
Квалификация Лиги конференций
Елимай714
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат814
4 Ордабасы813
5 Жетысу713
6 Тобол712
7 Астана912
8 Атырау810
9 Кайсар89
10 Кызыл-Жар88
11 Туран87
12
Зона вылета
Женис97
13
Зона вылета
Шахтёр Крг74
14
Зона вылета
Аксу00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close