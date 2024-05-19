Монако - Нант 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Нант, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Нант
Нант
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|зщ
|Вандерсон
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Мохамед Камара
|7
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|18
|нп
|Такуми Минамино
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|25
|пз
|Флоран Молле
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 1
|02.03.2022
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 2
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|06.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|16.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|73
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|33
|64
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Брест
|33
|58
| 5
Лига Европы
|Ницца
|33
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|33
|50
|7
|Лион
|33
|50
|8
|Марсель
|33
|47
|9
|Ренн
|33
|46
|10
|Реймс
|33
|44
|11
|Тулуза
|33
|43
|12
|Монпелье
|33
|40
|13
|Страсбург
|33
|39
|14
|Нант
|33
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|33
|25