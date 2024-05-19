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Монако - Нант 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
19 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Монако
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Нант, которое состоится 19 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Нант
Нант
1ПольшаврРадослав Маецки
5ГерманиязщТило Керер
2Бразилиязщ Вандерсон
99Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
20ФранциязщКассум Уаттара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
4МалипзМохамед Камара
7ФранцияпзЭлисс Бен-Сегир
18ЯпониянпТакуми Минамино
27СенегалнпКрепен Дьятта
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
1ФранцияврАльбан Лафон
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
4ФранциязщНиколя Паллуа
44ФранциязщНатан Зезе
3ФранциязщНиколя Козза
5ИспанияпзПедро Чиривелья
25ФранцияпзФлоран Молле
17ФранцияпзМусса Сиссоко
39ФранциянпМаттис Аблин
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
25.08.2023Франция - Лига 13-й турНант3 : 3Монако
09.04.2023Франция - Лига 130-й турНант2 : 2Монако
02.10.2022Франция - Лига 19-й турМонако4 : 1Нант
02.03.2022Кубок Франции1/2 финалаНант2 : 2 4 : 2Монако
09.01.2022Франция - Лига 120-й турНант0 : 0Монако
06.08.2021Франция - Лига 11-й турМонако1 : 1Нант
31.01.2021Франция - Лига 122-й турНант1 : 2Монако
13.09.2020Франция - Лига 13-й турМонако2 : 1Нант
25.10.2019Франция - Лига 111-й турНант0 : 1Монако
16.02.2019Франция - Лига 125-й турМонако1 : 0Нант
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур0 : 2Монако
04.05.2024Франция - Лига 132-й турМонако4 : 1
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур3 : 2Монако
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМонако1 : 0
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 2Монако
12.05.2024Франция - Лига 133-й турНант1 : 2
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур0 : 0Нант
26.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 1Нант
20.04.2024Франция - Лига 130-й турНант0 : 3
14.04.2024Франция - Лига 129-й тур0 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3373
2
Лига чемпионов
Монако3364
3
Лига чемпионов
Лилль3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Брест3358
5
Лига Европы
Ницца3354
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3350
7 Лион3350
8 Марсель3347
9 Ренн3346
10 Реймс3344
11 Тулуза3343
12 Монпелье3340
13 Страсбург3339
14 Нант3333
15 Гавр3332
16 Метц3329
17
Зона вылета
Лорьян3326
18
Зона вылета
Клермон3325

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