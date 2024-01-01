Бёрнли - Ноттингем Форест 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ноттингем Форест, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ноттингем Форест
Ноттингем
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|33
|пз
|Максим Эстеве
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|17
|нп
|Лайл Фостер
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|26
|вр
|Матц Селс
|30
|зщ
|Вилли Боли
|40
|зщ
|Мурилло
|29
|зщ
|Гонсало Монтьель
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|43
|зщ
|Ола Айна
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|22
|пз
|Райан Йейтс
|28
|пз
|Данило
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|18.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|20.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16