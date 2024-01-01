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Бёрнли - Ноттингем Форест 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Бёрнли
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ноттингем Форест, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ноттингем Форест
Ноттингем
49КосововрАриянет Мурич
20ФранциязщЛоранс Ассиньон
2ИрландиязщДара О'Ши
3АнглиязщЧарли Тейлор
16НорвегияпзСандер Берге
24ИрландияпзДжош Каллен
33ФранцияпзМаксим Эстеве
34ДанияпзЯкоб Бруун Ларсен
17ЮАРнпЛайл Фостер
47ФранциянпВильсон Одобер
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
26БельгияврМатц Селс
30Кот-д'ИвуарзщВилли Боли
40Бразилиязщ Мурилло
29АргентиназщГонсало Монтьель
19СенегалзщМусса Ньякате
43НигериязщОла Айна
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
22АнглияпзРайан Йейтс
28Бразилияпз Данило
14АнглияпзКаллум Хадсон-Одои
11Новая ЗеландиянпКрис Вуд
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ПортугалияНуну Эшпириту Санту
История личных встреч
18.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турНоттингем Форест1 : 1Бёрнли
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундНоттингем Форест0 : 1Бёрнли
23.02.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турБёрнли1 : 0Ноттингем Форест
20.10.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турНоттингем Форест1 : 1Бёрнли
24.09.2013Англия - Кубок лиги1/16 финалаБёрнли2 : 1Ноттингем Форест
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур2 : 1Бёрнли
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турБёрнли1 : 4
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур1 : 1Бёрнли
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур1 : 4Бёрнли
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турБёрнли1 : 1
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турНоттингем Форест2 : 3
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур1 : 3Ноттингем Форест
28.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турНоттингем Форест0 : 2
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур2 : 0Ноттингем Форест
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турНоттингем Форест2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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