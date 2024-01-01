22:21 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 мая
Воскресенье 19 мая
Свернуть список

Кристал Пэлас - Астон Вилла 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Астон Вилла, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
30АнглияврДин Хендерсон
17АнглиязщНатаниэл Клайн
16ДаниязщЙоаким Андерсен
26СШАзщКрис Ричардс
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
8КолумбияпзХефферсон Лерма
20АнглияпзАдам Уортон
7ФранцияпзМайкл Олисе
10АнглияпзЭберечи Эзе
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
6БразилияпзДуглас Луис
7ШотландияпзДжон Макгинн
19ФранцияпзМусса Диаби
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
24КолумбиянпДжон Дуран
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1Кристал Пэлас
04.03.2023Англия - Премьер-лига26-й турАстон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
20.08.2022Англия - Премьер-лига3-й турКристал Пэлас3 : 1Астон Вилла
15.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла1 : 1Кристал Пэлас
27.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турКристал Пэлас1 : 2Астон Вилла
16.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас3 : 2Астон Вилла
26.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турАстон Вилла3 : 0Кристал Пэлас
12.07.2020Англия - Премьер-лига35-й турАстон Вилла2 : 0Кристал Пэлас
31.08.2019Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас1 : 0Астон Вилла
12.01.2016Англия - Премьер-лига21-й турАстон Вилла1 : 0Кристал Пэлас
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур1 : 3Кристал Пэлас
06.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас4 : 0
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур1 : 1Кристал Пэлас
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турКристал Пэлас2 : 0
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турКристал Пэлас5 : 2
13.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла3 : 3
09.05.2024Лига конференций1/2 финала. 2-й матч2 : 0Астон Вилла
05.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур1 : 0Астон Вилла
02.05.2024Лига конференций1/2 финала. 1-й матчАстон Вилла2 : 4
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турАстон Вилла2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close