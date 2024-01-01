Кристал Пэлас - Астон Вилла 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Астон Вилла, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|20
|пз
|Адам Уортон
|7
|пз
|Майкл Олисе
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|24
|нп
|Джон Дуран
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Унаи Эмери
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 2
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 0
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|12.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|09.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16