Эштрела - Жил Висенте 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 22:15
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
07 Марта 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Жил Висенте, которое состоится 07 Марта 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Жил Висенте
Барселуш
|24
|вр
|Andorinha
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|19
|пз
|Паулу Морейра
|12
|пз
|Амин Удрири
|28
|нп
|Рубен Лима
|2
|нп
|Travassos
|25
|нп
|Нилтон Варела
|9
|нп
|Родриго Перейра
|98
|нп
|Кикаш
|7
|нп
|Фабиу Роналду
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|45
|зщ
|Jonathan Mutombo
|23
|зщ
|Жозуэ
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|88
|зщ
|Kazu
|6
|пз
|Хесус Кастильо
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|33
|пз
|Жоау Маркеш
|22
|пз
|Серхио Бермехо
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|71
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|56
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|53
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|24
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|24
|47
|5
|Санта-Клара
|24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|35
|8
|Эшторил
|24
|34
|9
|Фамаликан
|24
|31
|10
|Риу Аве
|24
|29
|11
|Морейренсе
|24
|27
|12
|Насьонал
|24
|26
|13
|Арока
|24
|25
|14
|АВС
|24
|23
|15
|Жил Висенте
|23
|22
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|24
|15