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Эштрела - Жил Висенте 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 22:15
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
07 Марта 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Эштрела
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Жил Висенте, которое состоится 07 Марта 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Жил Висенте
Барселуш
24 Португалия вр Andorinha
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
13 Португалия зщ Miguel Lopes
19 Португалия пз Паулу Морейра
12 Марокко пз Амин Удрири
28 Португалия нп Рубен Лима
2 Португалия нп Travassos
25 Португалия нп Нилтон Варела
9 Бразилия нп Родриго Перейра
98 Португалия нп Кикаш
7 Португалия нп Фабиу Роналду
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
45 Франция зщ Jonathan Mutombo
23 Португалия зщ Жозуэ
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
88 Бразилия зщ Kazu
6 Перу пз Хесус Кастильо
10 Япония пз Канья Фудзимото
33 Португалия пз Жоау Маркеш
22 Испания пз Серхио Бермехо
9 Испания нп Jorge Aguirre
71 Португалия нп Фелиш Коррея
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Жил Висенте3 : 0Эштрела
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Эштрела1 : 0Жил Висенте
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1Эштрела
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 1Эштрела
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 0
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Эштрела
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Эштрела
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Эштрела2 : 3
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 1
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Жил Висенте
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 2
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 0Жил Висенте
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2456
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2353
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2450
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2447
5 Санта-Клара2439
6 Каза Пия2436
7 Витория Гимарайнш2435
8 Эшторил2434
9 Фамаликан2431
10 Риу Аве2429
11 Морейренсе2427
12 Насьонал2426
13 Арока2425
14 АВС2423
15 Жил Висенте2322
16
Стыковая зона
Эштрела2422
17
Зона вылета
Фаренсе2416
18
Зона вылета
Боавишта2415

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