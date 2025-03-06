Продуктивный нетворкинг и розыгрыш призов: итоги выставки SBC Summit Rio 2025 для 1xBet

Дата публикации: 06-03-2025 20:08

С 25 по 27 февраля глобальная беттинговая компания 1xBet была в центре внимания на престижном форуме SBC Summit Rio 2025. Как и всегда, на стенде бренда царила непринужденная и продуктивная рабочая атмосфера. Менеджеры были рады встретиться с партнерами и обсудить детали сотрудничества с потенциальными клиентами.

Каждый участник выставки получил уникальную возможность изучить реальные кейсы увеличения доходности бизнеса с помощью партнерской программы 1xBet. Бренд остается одним из лидеров iGaming-сектора в Латинской Америке и предлагает эксклюзивные возможности для заработка.

Компания 1xBet одной из первых подала документы на регулирование своей деятельности в Бразилии согласно новому законодательству и уже завершила процесс лицензирования в Перу. Менеджеры подробно рассказали о преимуществах сотрудничества с легальным брендом и поделились ценным опытом коммуникации с государственными регуляторами.

Традиционно плодотворный нетворкинг на стенде был разбавлен розыгрышем ценных призов, в котором могли принять участие абсолютно все посетители выставки. Главные счастливчики получили Macbook Pro и iPhone 16. Также гости могли насладиться коктейлями и развлечься в Giant Buzz Wire.

Команда 1xBet благодарит организаторов SBC Summit Rio 2025, а также всех спикеров за их интересные выступления, наполненные ценной информацией. До встречи на нашем стенде в следующем году!

Об SBC Summit Rio 2025

SBC Summit Rio посвящен развитию беттинга и гемблинга в Южной Америке, включая нормативно-правовые аспекты ведения бизнеса, взаимоотношения букмекеров с клубами и СМИ и другие локальные особенности. Мероприятие посетили более 15 000 делегатов, среди которых представители 6000 операторов азартных игр и более 400 участников аффилиатских программ. В выставке приняло участие более 250 экспонентов и спонсоров, которые поделились опытом работы во время панельных дискуссий и мастер-классов. Также гости SBC Summit Rio пообщались с топ-менеджерами лидеров индустрии, региональными экспертами и представителям государственных структур Бразилии.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в сотни онлайн-игр от лучших провайдеров, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. Компания активно расширяет партнерство с ведущими региональными спортивными организациями Латинской Америки, включая сборную Бразилии по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, бразильские футбольные лиги – Serie A и Serie B, а также теннисные турниры WTA и многое другое. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World, ESL и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера ежедневно посещают более 3 млн игроков со всего мира.