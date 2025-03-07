«Манчестер Сити» выбрал замену Грилишу за 50 млн фунтов

Дата публикации: 07-03-2025 10:17

Ресурс «TBR Football» пишет, что «Ман Сити» заинтересован в услугах Джейкоба Рэмси, контрактом которого владеет «Астон Вилла».



Руководство «горожан» находится под впечатлением от прогресса хавбека. В клубе уверены, что ему по силам заменить Джека Грилиша. Последний может стать игроком бирмингемской команды. «Астон Вилла» готова рассмотреть вариант с продажей Рэмси за сумму свыше 50 млн фунтов (порядка 59,5 млн евро).



Трудовые отношения 23-летнего футболиста с «бордово-голубыми» рассчитаны до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Рэмси 32 встречи (3 забитых мяча, 4 результативные передачи).



Рыночный ценник на англичанина равняется 32 млн евро («Transfermarkt»).