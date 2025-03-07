Левый Берег - Верес 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 13:00
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
07 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Верес, которое состоится 07 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|19
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|18
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр
|17
|34
|4
|Полесье
|19
|33
|5
|Кривбасс
|18
|29
|6
|Карпаты
|19
|25
|7
|Верес
|18
|25
|8
|Заря
|17
|22
|9
|Рух В
|18
|20
|10
|ЛНЗ Черкассы
|18
|19
|11
|Колос
|18
|17
|12
|Оболонь-Бровар
|18
|17
| 13
Стыковая зона
|Ворскла
|18
|15
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|18
|15
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0