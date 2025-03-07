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Левый Берег - Верес 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 13:00
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
07 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 20-й тур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левый Берег - Верес, которое состоится 07 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К1947
2
Квалификация Лиги конференций
Александрия1838
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр1734
4 Полесье1933
5 Кривбасс1829
6 Карпаты1925
7 Верес1825
8 Заря1722
9 Рух В1820
10 ЛНЗ Черкассы1819
11 Колос1817
12 Оболонь-Бровар1817
13
Стыковая зона
Ворскла1815
14
Стыковая зона
Черноморец1815
15
Зона вылета
Ингулец1711
16
Зона вылета
Днепр-100

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