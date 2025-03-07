"Боруссия Мёнхенгладбах" - "Майнц-05". Прогноз на матч бундеслиги 7 марта

Дата публикации: 07-03-2025 01:54

Одно из главных открытий текущего сезона в Германии, "Майнц", постарается продлить свою победную серию в предстоящем туре. Под руководством датского специалиста Бо Хенриксена команда показывает впечатляющие результаты, напоминая времена Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Наибольшее достижение клуба датируется 2011 годом, когда "Майнц" финишировал пятым, однако в этом сезоне у него есть шанс улучшить этот результат и пробиться в Лигу чемпионов.

После трех подряд побед, включая недавнюю викторию над "Лейпцигом" (2:1), команда поднялась на четвертую строчку. Однако "Боруссия" Менхенгладбах отстает всего на четыре очка, поэтому предстоящий матч имеет большое значение для обеих сторон.

Тем не менее, у гладбахцев серьезные кадровые проблемы, тогда как "Майнц" находится в отличной форме. Более того, команда Хенриксена стабильно выступает как дома, так и на выезде, где набрала всего на одно очко меньше. Ожидаем победу гостей, но для надежности можно рассмотреть ставку с форой (0) – коэффициент около 2.00.

Кроме того, "Майнц" уверенно действует в обороне — по пропущенным мячам он уступает только "Баварии". В последних шести турах команда пропускала лишь от "Вердера" и "Лейпцига", причем не более одного мяча за игру. Исходя из этого, ставка на тотал меньше 2.5 (кф. – до 2.05) выглядит перспективной. Напомним, что в первом круге встреча завершилась вничью — 1:1.