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Пари Нижний Новгород - Краснодар 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 17:00
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
07 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Пари Нижний НовгородКраснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 07 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Краснодар1 : 2Пари Нижний Новгород
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар2 : 1Пари Нижний Новгород
06.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4Краснодар
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар3 : 0Пари Нижний Новгород
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
04.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
09.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород3 : 1 ДВ
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород1 : 1
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 3 ДВПари Нижний Новгород
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Пари Нижний Новгород4 : 2
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Краснодар
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар1 : 0
10.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ За 3-е место 1 : 2Краснодар
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Краснодар1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1940
2 Спартак М1940
3 Краснодар1940
4 Динамо М1936
5 Локомотив М1936
6 ЦСКА1932
7 Ростов1927
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород1919
12 Химки1919
13
Стыковая зона
Динамо Мх1918
14
Стыковая зона
Ахмат1916
15
Зона вылета
Факел1914
16
Зона вылета
Оренбург198

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