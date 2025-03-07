Пари Нижний Новгород - Краснодар 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 17:00
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
07 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 07 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 2
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|04.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1 ДВ
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 3 ДВ
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 3-е место
|1 : 2
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|19
|40
|2
|Спартак М
|19
|40
|3
|Краснодар
|19
|40
|4
|Динамо М
|19
|36
|5
|Локомотив М
|19
|36
|6
|ЦСКА
|19
|32
|7
|Ростов
|19
|27
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|19
|19
|12
|Химки
|19
|19
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|19
|18
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Факел
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|19
|8