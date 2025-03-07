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«Барселона» предлагает де Йонгу контракт с зарплатой в 18-19 млн евро

Дата публикации: 07-03-2025 10:17

«Барселона» продолжает переговоры с Френки де Йонгом по пролонгации сотрудничества.

Sport.es утверждает, что в феврале Деку, занимающий пост спортивного директора каталонцев, общался с агентами хавбека и озвучил им новое предложение по контракту. Для нидерландца подготовили трудовой договор на 3 года, по которому он будет получать 18-19 млн евро за сезон. В клубе ждут, что Френки примет решение в ближайшие недели.

Новое соглашение не содержит обязательств клуба по выплате де Йонгу отсроченной зарплаты за время пандемии.

Контракт с 27-летним футболистом истекает в следующем году. В сезоне 2024/2025 полузащитник провел за «Барселону» 28 игр (2 забитых мяча, 1 ассист).

Transfermarkt.de оценивает де Йонга в 45 млн евро.

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