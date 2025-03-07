Киммих – о будущем в карьере: решение будет принято в ближайшее время

Дата публикации: 07-03-2025 10:17

Йозуа Киммих дал комментарии на тему своего будущего.



«На мое решение касательно дальнейшего продолжения карьеры влияют и другие команды. Не хочу говорить какие, но в ближайшем будущем я приму решение», - публикует заявление опорника в соцсети «Х» Фабрицио Романо.



Ранее стало известно, что «Бавария» отозвала направленное Киммиху предложение по новому соглашению. Также сообщалось, что к 30-летнему футболисту есть интерес со стороны «Арсенала» и «Ливерпуля».



Действующее соглашение с Киммихом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе полузащитника 37 игр за «красных», в которых он отличился 1 голом и 10 результативными пасами.



Трансферная стоимость немца – 50 млн евро («Transfermarkt»).