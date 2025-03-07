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Киммих – о будущем в карьере: решение будет принято в ближайшее время

Дата публикации: 07-03-2025 10:17

Йозуа Киммих дал комментарии на тему своего будущего.

«На мое решение касательно дальнейшего продолжения карьеры влияют и другие команды. Не хочу говорить какие, но в ближайшем будущем я приму решение», - публикует заявление опорника в соцсети «Х» Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что «Бавария» отозвала направленное Киммиху предложение по новому соглашению. Также сообщалось, что к 30-летнему футболисту есть интерес со стороны «Арсенала» и «Ливерпуля».

Действующее соглашение с Киммихом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе полузащитника 37 игр за «красных», в которых он отличился 1 голом и 10 результативными пасами.

Трансферная стоимость немца – 50 млн евро («Transfermarkt»).

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