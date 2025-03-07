Неймар вызван в сборную Бразилии впервые с октября 2023 года

Дата публикации: 07-03-2025 10:17

Озвучен состав Бразилии на игры квалификации к ЧМ-2026. Следует отметить, что в заявку попал Неймар, до этого вызывавшийся в сборную еще осенью 2023 года. При этом в сборной не оказалось Луиса Энрике и Дугласа Сантоса, представляющих «Зенит».



Последний раз Неймар выходил на поле в футболке национальной команды полтора года назад. Для Бразилии та игра завершилась неудачно. «Селесао» уступили Уругваю со счетом 0:2.



В марте подопечным Доривала Жуниора предстоит сыграть с Колумбией и Аргентиной.



За сборную Неймар выступает с 2010 года. Всего на счету 33-летнего форварда 128 встреч (79 забитых мячей).



С января этого года Неймар выступает в составе «Сантоса». За команду из Сан-Паулу он провел 9 матчей, отметившись в них 3 голами и 3 ассистами.