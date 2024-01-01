Волендам - Гоу Эхед Иглс 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
19 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 19 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|31
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|5
|зщ
|George Cox
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|3
|пз
|Брайан Плат
|8
|пз
|Luke Le Roux
|36
|пз
|Milan de Haan
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|21
|нп
|Роберт Мюрен
|7
|нп
|Zach Booth
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|15
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|29
|пз
|Якоб Бреум
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Рене Хаке
История личных встреч
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|4 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|09.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 3
|02.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 3
|27.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 0
|28.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 2
|18.10.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 0
|08.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|0 : 1
|07.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|3 : 0
|28.01.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|4 : 3
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|7 : 2
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 4
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|33
|88
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|33
|81
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|33
|66
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|33
|64
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|33
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|33
|50
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|33
|49
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|33
|46
|9
|Гоу Эхед Иглс
|33
|43
|10
|Херенвен
|33
|37
|11
|Фортуна
|33
|37
|12
|ПЕК Зволле
|33
|36
|13
|Алмере Сити
|33
|34
|14
|Хераклес
|33
|32
|15
|Валвейк
|33
|29
|16
|Эксельсиор
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Волендам
|33
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|33
|5