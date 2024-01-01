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Волендам - Гоу Эхед Иглс 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
19 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Волендам
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 19 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1ГерманияврМио Бакхаус
31НидерландызщКсавье Мбуямба
6МароккозщБенаисса Бенамар
5АнглиязщGeorge Cox
4НидерландызщДамон Мирани
3НидерландыпзБрайан Плат
8ЮАРпзLuke Le Roux
36НидерландыпзMilan de Haan
38АнглияпзДариус Джонсон
21НидерландынпРоберт Мюрен
7СШАнпZach Booth
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
15НидерландызщDean James
8НидерландыпзЭверт Линторст
20БельгияпзКсандер Бломме
29ДанияпзЯкоб Бреум
18ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
11НидерландыпзБобби Адеканье
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
Главные тренеры
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
19.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турГоу Эхед Иглс4 : 1Волендам
21.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
09.09.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турВолендам2 : 3Гоу Эхед Иглс
02.02.2021Нидерланды - Первый дивизион22-й турГоу Эхед Иглс1 : 3Волендам
27.09.2020Нидерланды - Первый дивизион5-й турВолендам0 : 0Гоу Эхед Иглс
28.02.2020Нидерланды - Первый дивизион28-й турВолендам2 : 2Гоу Эхед Иглс
18.10.2019Нидерланды - Первый дивизион11-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
08.03.2019Нидерланды - Первый дивизион28-й турВолендам0 : 1Гоу Эхед Иглс
07.09.2018Нидерланды - Первый дивизион4-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
28.01.2018Нидерланды - Первый дивизион22-й турВолендам4 : 3Гоу Эхед Иглс
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур7 : 2Волендам
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турВолендам1 : 4
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур1 : 0Волендам
12.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур4 : 0Волендам
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турВолендам3 : 2
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГоу Эхед Иглс0 : 3
03.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур0 : 0Гоу Эхед Иглс
25.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГоу Эхед Иглс1 : 3
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур2 : 1Гоу Эхед Иглс
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турГоу Эхед Иглс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3388
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3381
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3366
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3364
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3355
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3350
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3349
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3346
9 Гоу Эхед Иглс3343
10 Херенвен3337
11 Фортуна3337
12 ПЕК Зволле3336
13 Алмере Сити3334
14 Хераклес3332
15 Валвейк3329
16 Эксельсиор3329
17
Зона вылета
Волендам3319
18
Зона вылета
Витесс335

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