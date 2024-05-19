Рома - Дженоа 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
19 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Дженоа, которое состоится 19 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
|99
|вр
|Миле Свилар
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|69
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|1
|вр
|Хосеп Риера
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|19
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|12.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 3
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 3
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|36
|54
|9
|Наполи
|37
|52
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|36
|45
|13
|Лечче
|37
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Удинезе
|36
|33
|16
|Кальяри
|36
|33
|17
|Фрозиноне
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16