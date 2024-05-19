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Рома - Дженоа 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
19 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Рома
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Дженоа, которое состоится 19 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
99СербияврМиле Свилар
43ДаниязщРасмус Кристенсен
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
69Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
35ИталияпзТоммазо Бальданци
90БельгиянпРомелу Лукаку
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
1ИспанияврХосеп Риера
14ИталиязщАлессандро Вольякко
4БельгиязщКони де Винтер
22МексиказщХоан Васкес
20ИталиязщСтефано Сабелли
3ИспаниязщАарон Кариколь
2НорвегияпзМортен Торсбю
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
19ИталиянпМатео Ретеги
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
28.09.2023Италия - Серия А6-й турДженоа4 : 1Рома
12.01.2023Кубок Италии1/8 финалаРома1 : 0Дженоа
05.02.2022Италия - Серия А24-й турРома0 : 0Дженоа
21.11.2021Италия - Серия А13-й турДженоа0 : 2Рома
07.03.2021Италия - Серия А26-й турРома1 : 0Дженоа
08.11.2020Италия - Серия А7-й турДженоа1 : 3Рома
19.01.2020Италия - Серия А20-й турДженоа1 : 3Рома
25.08.2019Италия - Серия А1-й турРома3 : 3Дженоа
05.05.2019Италия - Серия А35-й турДженоа1 : 1Рома
16.12.2018Италия - Серия А16-й турРома3 : 2Дженоа
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 1Рома
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матч2 : 2Рома
05.05.2024Италия - Серия А35-й турРома1 : 1
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матчРома0 : 2
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 2Рома
12.05.2024Италия - Серия А36-й турДженоа2 : 1
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур3 : 3Дженоа
29.04.2024Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 0
19.04.2024Италия - Серия А33-й турДженоа0 : 1
15.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3660
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3654
9 Наполи3752
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3645
13 Лечче3737
14 Верона3634
15 Удинезе3633
16 Кальяри3633
17 Фрозиноне3632
18
Зона вылета
Эмполи3632
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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