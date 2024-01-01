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Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
19 Англия зщ Джек Робинсон
5 США зщ Остон Трасти
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
20 Англия зщ Джейден Богл
27 Алжир зщ Яссер Ларуси
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
24 Англия пз Оливер Арбластер
35 Англия пз Андре Брукс
10 Англия нп Кэмерон Арчер
11 Чили нп Бен Бреретон
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
5 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция пз Деян Кулушевски
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Шеффилд Юнайтед
01.03.2023 Кубок Англии 1/8 финала Шеффилд Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Шеффилд Юнайтед
17.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
02.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1Тоттенхэм Хотспур
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Шеффилд Юнайтед
28.01.2015 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Шеффилд Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
21.01.2015 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0Шеффилд Юнайтед
10.02.2007 Англия - Премьер-лига 27-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.08.2006 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Шеффилд Юнайтед
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 1Шеффилд Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 4 : 2Шеффилд Юнайтед
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 4
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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