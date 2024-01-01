Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|20
|зщ
|Джейден Богл
|27
|зщ
|Яссер Ларуси
|8
|пз
|Густаво Хамер
|24
|пз
|Оливер Арбластер
|35
|пз
|Андре Брукс
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|11
|нп
|Бен Бреретон
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|01.03.2023
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 0
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|02.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|28.01.2015
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|21.01.2015
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|10.02.2007
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|22.08.2006
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|14.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16