Моуринью может стать частью амбициозного проекта из Саудовской Аравии

Дата публикации: 05-05-2024

Жозе Моуринью может перебраться в Саудовскую Аравию. Об этом рассказал Бен Джейкобс.



В услугах португальца заинтересованы в «Аль-Кадисии». Команда находится в собственности нефтяного гиганта «Aramco», заключившего месяцем ранее соглашение с ФИФА, рассчитанное до 2027 года.



«Аль-Кадисия» представляет второй дивизион страны, но уже в этом сезоне может пробиться в высший. Для этого клубу нужно в 4 встречах набрать всего 2 очка. Боссы «красно-жёлтых» собираются создать боеспособный коллектив, способный конкурировать с «Аль-Хилялем», «Аль-Ахли», «Аль-Насром» и «Аль-Иттихадом», принадлежащими «PIF» (Суверенному фонду Саудовской Аравии).



В Эль-Хубаре Моуринью ожидают в конце мая.