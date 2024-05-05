«Интер» выбрал игрока на усиление обороны

Дата публикации: 05-05-2024

Миланский «Интернационале» намерен усилиться игроком «Торино». Речь идет о центральном защитнике туринского клуба Алессандро Буонджорно. Такой информацией поделился известный инсайдер Руди Галетти.



Сообщается о старте переговоров. Боссы новоиспеченного чемпиона Италии хотят снизить стоимость потенциального трансфера, включив в сделку кого-то из своих футболистов.



Буонджорно – воспитанник «Торино». Его дебют в Серии А состоялся в апреле 2018 года. С тех пор центрдеф наиграл 107 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.



Эксперты «Transfermarkt» оценивают итальянца в 30 000 000 евро.