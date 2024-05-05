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Месси установил два новых рекорда в МЛС

Дата публикации: 05-05-2024

Звезда «Интер Майами» Лео Месси вписал своё имя в историю MLS. По итогам матча с «Нью-Йорк Ред Буллз», завершившегося со счётом 6:2 в пользу «розово-чёрных», аргентинец стал автором сразу двух рекордов лиги.

36-летний капитан «Интера» – первый игрок в МЛС, отдавший 5 результативных передач в рамках одной игры. Кроме того, Лионель отличился забитым голом, а это вместе с пятью ассистами оценивается в 6 очков (по системе «гол+пас»), что также является новым рекордом местного чемпионата.

Команда Херардо Мартино лидирует в таблице Восточной конференции МЛС. У «цапель» 24 очка в 12 поединках.

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