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ПСЖ - Боруссия Д 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
07 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
ПСЖ
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Боруссия Д, которое состоится 07 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Килиан Мбаппе
29 Франция нп Брэдли Баркола
1 Швейцария вр Грегор Кобель
15 Германия зщ Матс Хуммельс
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
23 Германия пз Эмре Джан
20 Австрия пз Марсель Забитцер
19 Германия пз Юлиан Брандт
10 Англия пз Джейдон Санчо
27 Германия нп Карим Адейеми
14 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
01.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 0ПСЖ
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Боруссия Д1 : 1ПСЖ
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур ПСЖ2 : 0Боруссия Д
11.03.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч ПСЖ2 : 0Боруссия Д
18.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д2 : 1ПСЖ
04.11.2010 Лига Европы Группа J. 4-й тур ПСЖ0 : 0Боруссия Д
21.10.2010 Лига Европы Группа J. 3-й тур Боруссия Д1 : 1ПСЖ
01.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 0ПСЖ
27.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 3
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 4ПСЖ
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ4 : 1
16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 4ПСЖ
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д5 : 1
01.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Боруссия Д1 : 0ПСЖ
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 4 : 1Боруссия Д
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия Д1 : 1
16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Боруссия Д4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Боруссия» — 1:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 3 1 : 1 3 : 4
Арсенал
Бавария
2 : 2 1 : 0
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
2 : 1 4 : 2
ПСЖ
Барселона
2 : 3 1 : 4
1/2 финала
Команда12
Бавария
Реал Мадрид
2 : 2 08.05
Команда12
Боруссия Д
ПСЖ
1 : 0 07.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

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