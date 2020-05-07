ПСЖ - Боруссия Д 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
07 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Боруссия Д, которое состоится 07 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Грегор Кобель
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Джейдон Санчо
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Эдин Терзич
История личных встреч
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|11.03.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|18.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|04.11.2010
|Лига Европы
|Группа J. 4-й тур
|0 : 0
|21.10.2010
|Лига Европы
|Группа J. 3-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Боруссия» — 1:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 3
|1 : 1 3 : 4
| Арсенал
Бавария
|2 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|2 : 1
|4 : 2
| ПСЖ
Барселона
|2 : 3
|1 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Бавария
Реал Мадрид
|2 : 2
|08.05
|Команда
|1
|2
| Боруссия Д
ПСЖ
|1 : 0
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06