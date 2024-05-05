03:06 ()
Свернуть список

Источник: «МЮ» связывался с агентом Рабьо

Дата публикации: 05-05-2024

В «Ман Юнайтед» рассматривают возможность трансфера полузащитника «Ювентуса». «Красные дьяволы» могут подписать Адриена Рабьо следующим летом, сообщает ресурс «TEAMtalk».

Представители клуба связывались с агентом футболиста, чтобы узнать, реально ли будет выполнить данный трансфер.

На данный момент будущее Адриена в «Ювентусе» остается неопределенным. Руководство «старой синьоры» предложило 29-летнему французу однолетнее соглашение с зарплатой около 7,5 миллионов евро. Впрочем, Рабьо хочет контракт как минимум на два года.

В этом сезоне хавбек провел 31 матч во всех возможных турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Ценник на Рабьо составляет 40 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close