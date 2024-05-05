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«Боруссия» Д намерена избавиться от Зюле из-за его лишнего веса

Дата публикации: 05-05-2024

«Sky Deutschland» пишет, что «Боруссия» ближайшим летом планирует расстаться с Никласом Зюле.

Руководство дортмундской команды не устраивает, что защитник, получающий солидную зарплату, относится к делу непрофессионально и не может набрать нужные физические кондиции. В «Боруссии» уже начали искать ему замену. Для самого футболиста клуб намерен найти новое место работы. Однако, если Зюле удастся сбросить лишние килограммы и привести себя в форму, то он сможет остаться в команде.

Действующее соглашение с центрбеком истекает в 2026 году. В этом сезоне Зюле выходил на поле в 28 встречах (1 забитый мяч).

Рыночный ценник на 28-летнего Зюле составляет € 22 млн («Transfermarkt»).

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