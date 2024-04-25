Дамьен Ле Таллек вошел в состав правления «Зенита»

Дата публикации: 25-04-2024

Ле Таллек получил назначение в состав правления «Зенита» в должности советника председателя. Информацию опубликовала пресс-служба петербуржцев.



«Специалист сконцентрируется на улучшении отношений с командами и организациями футбольного мира из Африки, Ближнего Востока и Европы и селекционной работе на данных направлениях. Мы рады приветствовать Дамьена и хотим пожелать успехов вместе с командой», - написала пресс-служба клуба.



С футболом Дамьен завершил в 2024 году. Его последней командой был китайский «Ханой». В России он успел поиграть в составе «Торпедо» и «Мордовии». В 2009-2012 годах Ле Таллек защищал цвета «Боруссии» (Дортмунд), а в 2016-2018 годах – «Црвены Звезды». Вместе с белградской командой он 2 раза выиграл чемпионат Сербии.