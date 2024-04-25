Тренер «Фейеноорда» Слот подтвердил, что может возглавить «Ливерпуль»

Дата публикации: 25-04-2024

Наставник «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал слухи о том, что он может стать преемником Юргена Клоппа в «Ливерпуле».



«Безусловно, мне очень хочется поработать в таком легендарном клубе с большой историей. Сейчас идут переговоры. Необходимо дождаться соответствующего момента, когда между руководителями команд будет достигнута договоренность. Надеюсь, это произойдет в ближайшие дни», - цитирует Слота издание «ESPN».



Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что 45-летний голландский специалист является основным претендентом на тренерское кресло «Ливерпуля».



После 31 встречи в первенстве Нидерландов коллектив Слота находится на второй позиции турнирной таблицы. Команда заработала 75 баллов. «Ливерпуль» Клоппа отыграл 34 матча в АПЛ и набрал 74 очка (3 место).