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Тренер «Фейеноорда» Слот подтвердил, что может возглавить «Ливерпуль»

Дата публикации: 25-04-2024

Наставник «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал слухи о том, что он может стать преемником Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Безусловно, мне очень хочется поработать в таком легендарном клубе с большой историей. Сейчас идут переговоры. Необходимо дождаться соответствующего момента, когда между руководителями команд будет достигнута договоренность. Надеюсь, это произойдет в ближайшие дни», - цитирует Слота издание «ESPN».

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что 45-летний голландский специалист является основным претендентом на тренерское кресло «Ливерпуля».

После 31 встречи в первенстве Нидерландов коллектив Слота находится на второй позиции турнирной таблицы. Команда заработала 75 баллов. «Ливерпуль» Клоппа отыграл 34 матча в АПЛ и набрал 74 очка (3 место).

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