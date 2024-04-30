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В АПЛ договорились о потолке затрат – только три клуба выступили против

Дата публикации: 30-04-2024

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации журналиста Мартина Зиглера, пишет, что клубы АПЛ пришли к согласию в вопросе ограничения расходов. В лиге появится потолок затрат, который будет больше телевизионных доходов команды примерно в 5 раз.

Почти все клубы АПЛ поддержали данную идею. Против высказались только «МЮ», «Астон Вилла» и «Ман Сити». Помимо этого, представители «Челси» решили воздержаться от голосования.

Изменение планируется ратифицировать летом 2024 года.

В текущем сезоне на первой строчке АПЛ идет «Арсенал», в активе которого 80 очков после 35 сыгранных встреч. На второй позиции располагается «Манчестер Сити». «Горожане» отстают от лидера на 1 очко, но имеют 1 матч в запасе.

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