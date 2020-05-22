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Аталанта - Байер 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
22 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Финал
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Аталанта
Байер

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Байер, которое состоится 22 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Финал, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Байер
Леверкузен, Германия
1 Аргентина вр Хуан Муссо
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
22 Италия пз Маттео Руджери
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
13 Бразилия пз Эдерсон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия нп Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Италия нп Джанлука Скамакка
17 Чехия вр Матей Коварж
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
8 Германия пз Роберт Андрих
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
17.03.2022 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Байер0 : 1Аталанта
10.03.2022 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Аталанта3 : 2Байер
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 0 : 2Аталанта
15.05.2024 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 1
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Аталанта2 : 1
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Аталанта3 : 0
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 2Аталанта
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Байер2 : 1
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур 0 : 5Байер
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Байер2 : 2
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 5Байер
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Байер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги Европы: «Аталанта» — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Фейеноорд
Рома
1 : 1 1 : 1 4 : 2
Янг Бойз
Спортинг
1 : 3 1 : 1
Галатасарай
Спарта П
3 : 2 4 : 1
Шахтёр
Марсель
2 : 2 3 : 1
Команда12
Милан
Ренн
3 : 0 3 : 2
Ланс
Фрайбург
0 : 0 3 : 2 ДВ
Бенфика
Тулуза
2 : 1 0 : 0
Брага
Карабах
2 : 4 2 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Спортинг
Аталанта
1 : 1 2 : 1
Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
4 : 0 1 : 0
Спарта П
Ливерпуль
1 : 5 6 : 1
Карабах
Байер
2 : 2 3 : 2
Команда12
Бенфика
Рейнджерс
2 : 2 0 : 1
Марсель
Вильярреал
4 : 0 3 : 1
Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
1 : 0 5 : 0
Милан
Славия П
4 : 2 1 : 3
1/4 финала
Команда12
Бенфика
Марсель
2 : 1 1 : 0 4 : 2
Милан
Рома
0 : 1 2 : 1
Команда12
Байер
Вест Хэм Юнайтед
2 : 0 1 : 1
Ливерпуль
Аталанта
0 : 3 0 : 1
1/2 финала
Команда12
Рома
Байер
0 : 2 2 : 2
Команда12
Марсель
Аталанта
1 : 1 3 : 0
Финал
Аталанта
Байер
22.05

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