Аталанта - Байер 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
22 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Финал
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Байер, которое состоится 22 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Финал, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Байер
Леверкузен, Германия
|1
|вр
|Хуан Муссо
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|22
|пз
|Маттео Руджери
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
|17
|вр
|Матей Коварж
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|17.03.2022
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2022
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 2
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги Европы: «Аталанта» — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Рома
|1 : 1
|1 : 1 4 : 2
| Янг Бойз
Спортинг
|1 : 3
|1 : 1
| Галатасарай
Спарта П
|3 : 2
|4 : 1
| Шахтёр
Марсель
|2 : 2
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Милан
Ренн
|3 : 0
|3 : 2
| Ланс
Фрайбург
|0 : 0
|3 : 2 ДВ
| Бенфика
Тулуза
|2 : 1
|0 : 0
| Брага
Карабах
|2 : 4
|2 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Спортинг
Аталанта
|1 : 1
|2 : 1
| Рома
Брайтон энд Хоув Альбион
|4 : 0
|1 : 0
| Спарта П
Ливерпуль
|1 : 5
|6 : 1
| Карабах
Байер
|2 : 2
|3 : 2
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Рейнджерс
|2 : 2
|0 : 1
| Марсель
Вильярреал
|4 : 0
|3 : 1
| Фрайбург
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 0
|5 : 0
| Милан
Славия П
|4 : 2
|1 : 3
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Бенфика
Марсель
|2 : 1
|1 : 0 4 : 2
| Милан
Рома
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Байер
Вест Хэм Юнайтед
|2 : 0
|1 : 1
| Ливерпуль
Аталанта
|0 : 3
|0 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Рома
Байер
|0 : 2
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Марсель
Аталанта
|1 : 1
|3 : 0
Финал
| Аталанта
Байер
|22.05