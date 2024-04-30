«Барселона» задумала вернуть Хави Симонса

Дата публикации: 30-04-2024

В рамках программы «El Chiringuito» было озвучено, что «Барселоне» интересна аренда Хави Симонса. Примечательно, что нидерландец обучался футболу в академии каталонцев, но еще в юном возрасте перебрался в «ПСЖ». Сам полузащитник хотел бы вернуться в испанскую команду.



Контрактом Симонса владеет «ПСЖ». В сезоне 2023/2024 нидерландец находится в аренде в «Лейпциге». За немецкую команду атакующий хавбек провел 41 встречу, отличившись 9 раз и отдав 15 результативных пасов.



Трудовые отношения 21-летнего игрока с парижанами истекают в 2027 году. Ориентировочная стоимость Симонса составляет 80 млн евро («Transfermarkt»).



В сборной Нидерландов полузащитник дебютировал в декабре 2022 года. Всего в его активе 13 матчей за национальную команду.