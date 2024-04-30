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Из «Интера» уйдут два футболиста

Дата публикации: 30-04-2024

В летнее межсезонье «Интер» расстанется с 2 футболистами. Миланцы завершат сотрудничество со Стефано Сенси и Алексисом Санчесом. Контракты обоих игроков рассчитаны до ближайшего лета, потому они покинут команду в ранге свободных агентов. Информацию разместил в соцсети «X» Фабрицио Романо.

На счету Санчеса в текущем сезоне 30 встреч в футболке «Интера» (4 забитых мяча, 4 ассиста). Состав миланцев он пополнил минувшим летом в статусе свободного агента. До этого 35-летний чилиец защищал цвета «Марселя».

Сенси является игроком «нерадзурри» с 2020 года. Клуб дважды отправлял его в аренду в сезонах 2021/2022 и 2022/2023. В этом сезоне на счету 28-летнего хавбека 4 матча (без результативных действий).

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