Компания 1xBet приняла участие в выставке SiGMA Asia 2024

Дата публикации: 10-06-2024

С 2 по 5 июня в выставочном центре SMX Convention Center в Маниле прошел SiGMA Asia 2024 - один из крупнейших мировых форумов индустрии беттинга и гемблинга.

Команда 1xBet сыграла важную роль во всех событиях выставки и получила сразу четыре награды. Бренд опередил конкурентов в номинациях Best affiliate program 2024 по версии SiGMA Asia Awards и Digital Sports Betting Operator of the Year от Global Gaming Awards Asia-Pacific. Стенд 1xBet был отмечен специальным призом Best stand experience, а также попал в тройку лучших на SiGMA Asia 2024.

Гости стенда смогли принять участие в розыгрыше призов, попробовать лучшие напитки, обменяться опытом с коллегами и узнать много нового о преимуществах партнерской программы 1xPartners.

«Мы были очень рады стать спонсором SiGMA Asia 2024. Регион представляет для нас огромный интерес, и мы планируем расширить свое присутствие на этом перспективном рынке. На выставке мы познакомились с новыми партнерами и уже готовим совместные проекты, которые точно понравятся нашей аудитории в Азии», — заявил представитель 1xBet.

В этому году форум собрал 3000 операторов азартных игр и около 20 000 участников. Гости SiGMA Asia 2024 прослушали доклады более 350 спикеров, а также пообщались с представители государственных организаций, региональными экспертами и известными блогерами.

Компания 1xBet благодарит организаторов выставки за возможность диалога с лучшими представителями сферы iGaming и полезную информацию для дальнейшего развития бренда.

До встречи на следующих международных форумах!

Следите за 1xAffiliates в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех новостей про SEO, арбитраж и конверсию трафика. Надежный партнер поможет вам всегда быть на шаг впереди конкурентов и достигать максимальных результатов. Воспользуйтесь всеми возможностями для развития вашего бизнеса с 1xAffiliates!

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О выставке SiGMA Asia

Выставка проводится ежегодно и организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из этих регионов.