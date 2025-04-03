«МЮ» активизировал свой интерес к Делапу

Дата публикации: 03-04-2025 08:22

«Ман Юнайтед» вновь обратился к вопросу подписания Лиама Делапа из «Ипсвича». Переход форварда может состояться ближайшим летом.



«Daily Mail» утверждает, что на уровне руководства трансфер Делапа активно обсуждается. При этом нападающим также интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». «Красные дьяволы» имеют преимущество в споре за игрока, поскольку Джейсон Уилкокс, являющийся техническим директором команды, хорошо знаком с футболистом по совместной работе в «Сити», где он ранее возглавлял академию.



«Манкунианцы» также следят за Уго Экитике, но за бомбардира «Айнтрахта» придется выложить 70 млн фунтов. Такая сумма может оказаться для «МЮ» слишком большой. Трансфер Делапа обойдется в 40 млн фунтов при условии, что «Ипсвич» вылетит из АПЛ.