Команда 1xBet едет на выставку SiGMA Americas 2025

Глобальная беттинговая компания 1xBet примет участие в престижном саммите SiGMA Americas 2025, который пройдет с 7 по 10 апреля в Сан-Паулу. Мероприятие посетят около 18 000 делегатов со всего мира. Перед гостями ивента выступят представители государственных регуляторов рынка азартных развлечений, знаменитые инфлюенсеры и лидеры iGaming-индустрии

Команда 1xBet будет ждать новых клиентов и постоянных партнеров на стенде K130. Менеджеры позаботятся о создании комфортной атмосферы для продуктивного нетворкинга. Они поделятся с гостями мероприятия важными инсайтами и подробно расскажут, как увеличить доходность бизнеса с помощью партнерской программы 1xBet.

Стенд K130 предложит идеальный баланс между деловой атмосферой и интерактивными развлечениями. Ежедневно в 15:00 менеджеры 1xBet будут проводить розыгрыши ценных подарков среди посетителей SiGMA Americas 2025. Каждый день новый счастливчик будет получать такие призы, как iPhone 16 Pro, MacBook или косметичку Louis Vuitton. Также в ежедневных розыгрышах можно будет выиграть эксклюзивный мерч 1xBet.

На стенде будет работать бар с ароматным кофе и расслабляющими коктейлями, чтобы каждый посетитель смог перевести дыхание и перезагрузиться после продуктивного нетворкинга.

Финальным этапом саммита станет эксклюзивная вечеринка. Гости мероприятия смогут пообщаться в неформальной обстановке с лидерами отрасли и просто хорошо отдохнуть после продуктивного нетворкинга.

SiGMA Americas 2025 — важное событие для iGaming-индустрии и региона Латинской Америки. Не упустите уникальную возможность послушать доклады авторитетных спикеров и задать свои вопросы CEO ведущих компаний.

До встречи в Transamerica Expo Center на стенде K130. Менеджеры компании 1xBet будут рады обсудить с вами идеи, поделиться опытом и найти новые возможности для роста вашего бизнеса!

About 1xBet

1xBet is a world-renowned company with 18 years of experience in the betting and gambling industry. The brand’s clients can bet on thousands of sports events or play hundreds of online games from the best providers, while the company’s website and app are available in 70 languages. 1xBet’s official partners include FC Barcelona, Paris Saint-Germain, LOSC Lille, Italian Serie A, FIBA, Volleyball World, ESL, and other world-famous sports brands and organizations. The company has repeatedly become a nominee and winner of prestigious professional awards, while the bookmaker’s platform is visited daily by over 3 million players worldwide.

О SiGMA Americas 2025

SiGMA Americas 2025 организована международной компанией SiGMA Group и является крупнейшей профильной выставкой континента. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, заслужив высокий авторитет в каждом из этих регионов. Гостями SiGMA Americas 2025 станут более 18 000 делегатов и 3240 операторов. В рамках саммита запланированы 2 презентации новых стартапов и выступления 300 спикеров. Также будет проведена традиционная церемония с награждением лучших операторов рынка.