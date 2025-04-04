Райо Вальекано - Эспаньол 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 21:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
04 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эспаньол, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|4
|пз
|Педро Диас
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|20
|пз
|Алекс Крал
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|2
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|19.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|31.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 3
|18.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.09.2018
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|07.03.2016
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|29
|40
|8
|Райо Вальекано
|29
|40
|9
|Мальорка
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|29
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Осасуна
|29
|34
|15
|Валенсия
|29
|31
|16
|Эспаньол
|28
|29
|17
|Алавес
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|29
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16