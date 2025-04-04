02:08 ()
Свернуть список

Райо Вальекано - Эспаньол 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 21:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
04 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Райо Вальекано
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эспаньол, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эспаньол
Барселона
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Испания зщ Аридане Эрнандес
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
6 Сенегал пз Пате Сисс
4 Испания пз Педро Диас
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
11 Франция пз Ранди Нтекья
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Поль Лосано
20 Чехия пз Алекс Крал
19 Испания пз Урко Гонсалес
17 Испания нп Хофре Каррерас
7 Испания нп Хавьер Пуадо
2 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Райо Вальекано1 : 2Эспаньол
19.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол0 : 2Райо Вальекано
21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Эспаньол0 : 1Райо Вальекано
05.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
31.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Эспаньол2 : 3Райо Вальекано
18.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
09.02.2019 Испания - Примера 23-й тур Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
28.09.2018 Испания - Примера 7-й тур Райо Вальекано2 : 2Эспаньол
07.03.2016 Испания - Примера 28-й тур Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 0 : 2Райо Вальекано
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Райо Вальекано2 : 2
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Райо Вальекано
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Райо Вальекано1 : 1
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Райо Вальекано0 : 1
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Эспаньол1 : 1
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 2 : 1Эспаньол
10.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Эспаньол1 : 1
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 1Эспаньол
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Эспаньол1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2963
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис2947
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта2940
8 Райо Вальекано2940
9 Мальорка2940
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2936
12 Хетафе2936
13 Жирона2934
14 Осасуна2934
15 Валенсия2931
16 Эспаньол2829
17 Алавес2927
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2926
20
Зона вылета
Вальядолид2916

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close