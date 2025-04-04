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Ницца - Нант 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 20:45
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
04 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ницца
Нант

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
1 Польша вр Марцин Булка
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
5 Египет зщ Мохамед Абдель Монем
92 Франция зщ Жонатан Клосс
2 Тунис зщ Али Абди
6 Алжир пз Хишем Будауи
28 Франция пз Батист Сантамария
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
29 Франция нп Эванн Гессан
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
16 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
24 Гвинея зщ Сайду Соу
4 Франция зщ Николя Паллуа
3 Франция зщ Николя Козза
66 Франция пз Луи Леру
6 Бразилия пз Дуглас
8 Франция пз Йоанн Лепенан
27 Нигерия пз Мозес Саймон
39 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Нант1 : 1Ницца
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 2Нант
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Нант1 : 0Ницца
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Нант2 : 2Ницца
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Ницца1 : 1Нант
07.05.2022 Кубок Франции Финал Ницца0 : 1Нант
14.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 1Нант
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Нант0 : 2Ницца
04.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Нант1 : 2Ницца
03.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца2 : 1Нант
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 2 : 1Ницца
14.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Ницца1 : 1
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ницца0 : 2
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 3Ницца
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Ницца2 : 0
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур 3 : 2Нант
15.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Нант1 : 0
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Нант0 : 1
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 0Нант
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Нант3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2771
2
Лига чемпионов
Монако2750
3
Лига чемпионов
Марсель2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2747
5
Лига Европы
Лилль2747
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург2746
7 Лион2745
8 Брест2740
9 Ланс2739
10 Осер2735
11 Тулуза2734
12 Ренн2732
13 Нант2727
14 Анже2727
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2724
17
Зона вылета
Сент-Этьен2723
18
Зона вылета
Монпелье2715

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