Ницца - Нант 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 20:45
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
04 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
|1
|вр
|Марцин Булка
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|2
|зщ
|Али Абди
|6
|пз
|Хишем Будауи
|28
|пз
|Батист Сантамария
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|24
|зщ
|Сайду Соу
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|66
|пз
|Луи Леру
|6
|пз
|Дуглас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Франк Эз
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|14.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|71
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Лилль
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|46
|7
|Лион
|27
|45
|8
|Брест
|27
|40
|9
|Ланс
|27
|39
|10
|Осер
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|34
|12
|Ренн
|27
|32
|13
|Нант
|27
|27
|14
|Анже
|27
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|27
|15