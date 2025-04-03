Неожиданные симпатии: за кого болеют знаменитости?

Дата публикации: 03-04-2025 22:45

Беттинговая компания 1xBet представляет 4 истории об удивительных спортивных симпатиях знаменитостей.

Рафаэль Надаль и Реал Мадрид

Рафаэль Надаль родился на острове Мальорка, вдалеке от испанской столицы. Дядя великого теннисиста Мигель Анхель Надаль с 1991 по 1999 гг успешно выступал за Барселону, в том числе под руководством легендарного Йохана Кройфа. Однако сам «Король грунта» не присоединился к сине-гранатовой фанатской армии и отдал свое сердце мадридскому Реалу. 22-кратный победитель турниров Большого шлема использует каждую возможность, чтобы посетить матч любимого клуба, а после завершения профессиональной карьеры в 2024 году сможет это делать гораздо чаще.

Ринго Старр и Арсенал

Почему уроженец Ливерпуля Ринго Старр – болельщик Арсенала? Барабанщика the Beatles воспитывал отчим, который был родом из Лондона и фанател от «Канониров». Этот человек и привил будущей рок-звезде любовь к Арсеналу. В детстве отчим таскал пасынка с собой на Goodison Park, чтобы посмотреть выездные матчи «Канониров» против Эвертона. Фанаты из Ливерпуля не простили Старру такого «предательства» и однажды садовыми ножницами срезали его голову на живой скульптуре, сделанной из декоративного кустарника.

Элтон Джон и Уотфорд

Многие английские футбольные гранды были бы рады видеть среди своих поклонников Элтона Джона. Однако знаменитый певец и композитор всю жизнь болеет за скромный Уотфорд. Отец гениального пианиста был ярым болельщиком «Шершней» и часто брал сына с собой на стадион. Современный Уотфорд не хватает звезд с неба, а в 1950-60 гг вообще выступал в низших лигах и только в 69 году впервые поднялся во второй дивизион.

Юный Элтон Джон, тогда еще Реджинальд Дуайт, мог в детстве переключиться на один из более успешных лондонских клубов и таким образом приобщиться к его победам. Но для будущей поп-звезды привязанность к Уотфорду объяснялась зовом крови. Сам Элтон однажды сказал: «Это команда моего отца, а значит и моя».

В 1976 году Элтон Джон стал владельцем Уотфорда. Благодаря инвестициям культового музыканта и талантам тренера Грэма Тэйлора «Шершни» поднялись из четвертого дивизиона в первый. В начале 1980-х Уотфорд завоевал серебряные медали чемпионата Англии, участвовал в финале Кубка страны и дошел до 1/8 финала Кубка УЕФА. В 1990 году сэр Элтон продал свою долю акций клуба и отошел от управления, но до сих пор является почетным президентом.

Том Хэнкс и Астон Вилла

Том Хэнкс родился и вырос в США – стране, где футбол менее популярен, чем другие игровые виды спорта, и даже называется соккером. Еще четверть века назад великий голливудский актер имел отдаленное представление об этой игре, пока однажды в Лондоне не увидел по телевизору матч с участием Астон Виллы. Обладателю двух Оскаров очень понравилось название клуба, которое ассоциировалось у него с милым курортным городком. Позже Хэнкс узнал, что «Вилланы» базируются в Бирмингеме – городе, который находится далеко от моря. Однако первое впечатление оказалось очень сильным, и сейчас искренняя симпатия Тома к Астон Вилле не вызывает сомнений. Хэнкс постоянно следит за выступлениями «Вилланов», а во время турне Астон Виллы по США специально прилетел на игру любимой команды. Представляем, как он был счастлив, когда по итогам прошлого сезона Вилла пробилась в Лигу чемпионов.

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