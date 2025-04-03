Назван главный кандидат на должность тренера «Милана»

Дата публикации: 03-04-2025 08:22

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что Роберто Де Дзерби может стать наставником «Милана». Данный вариант является основным для итальянской команды. Вероятность прихода Де Дзерби существенно возрастет, если Фабио Паратичи получит должность спортивного директора.



Стиль, который прививает своим командам Роберто, подходит для «Милана». Более того, Де Дзерби является воспитанником академии «россонери».



В настоящее время специалист работает с «Марселем», который он возглавил минувшим летом. Подопечные итальянца по итогам 27-ми туров располагаются на третьей строчке в Лиге 1, имея в своем активе 49 набранных баллов.



Трудовое соглашение 45-летнего Роберто с «провансальцами» действует до лета 2027 года.