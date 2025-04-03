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«Ростов» объявил решение CAS по делу Норманна

Дата публикации: 03-04-2025 08:22

CAS встал на сторону «Ростова» в споре с Матиасом Норманном. Норвежца признали виновным в разрыве трудового договора с клубом. 31-го марта судья вынес решение не в пользу футболиста, в полном объеме отклонив апелляции со стороны «Аль-Раеда», в котором сейчас выступает хавбек, и самого игрока.

Теперь Норманну придется выплатить «Ростову» 2,9 млн евро.

«В пользу команды принято объективное и справедливое решение, ограничивающее футболистов в возможностях одностороннего расторжения контракта», - сообщили в пресс-службе ростовчан.

Цвета «Ростова» Норманн защищал с 2019 года. В 2023 году, находясь в аренде в «Динамо», Матиас самовольно покинул ряды «бело-голубых», после чего на него со стороны российских клубов была подана жалоба в ФИФА.

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