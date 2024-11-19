Хавбек «Тоттенхэма» Бентанкур получил длительную дисквалификацию за расизм

Дата публикации: 19-11-2024

В Футбольной федерации Англии вынесли решение по Родриго Бентанкуру. Уругвайца за шутку, в которой усмотрели признаки расизма, дисквалифицировали на семь игр. Помимо этого, ему придется заплатить примерно 120 тыс евро в качестве штрафа. Информация появилась на сайте футбольной ассоциации.



Неудачное высказывание хавбек «Тоттенхэма» допустил в адрес Сон Хын Мина. Скандальный ролик с Бентанкуром появился в соцсети летом 2024 года. В нем телеведущий попросил у уругвайца футболку Сона.



«Сонни? Возможно, это футболка его двоюродного брата, поскольку они все на одно лицо», - заявил тогда Бентанкур.



Позднее он принес извинения своему партнеру по «Тоттенхэму». Однако шутку не оставили без внимания в футбольной ассоциации, обвинив Бентанкура в расизме и «неподобающем поведении».