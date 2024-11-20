«Атлетико» на фоне последних неудач принял решение по будущему Симеоне

Дата публикации: 20-11-2024

По данным журналиста Рубена Уриа, в «Атлетико» не рассматривают вариант с отставкой Диего Симеоне. У специалиста, возглавляющего «матрасников», большой кредит доверия от руководства клуба. Сотрудничество с ним боссы мадридцев прекращать не намерены. Сам Симеоне также не планирует уходить из «Атлетико». Таким образом, несмотря на не самые выдающиеся результаты команды в этом сезоне, аргентинец не сменит место работы по меньшей мере до ближайшего лета.



В сезоне 2024/2025 «Атлетико» после 13 туров идет на 3-й позиции в Ла Лиге, имея в своем активе 26 очков. Лидирующая «Барселона» опережает подопечных Симеоне на 7 очков.



В ЛЧ «Атлетико» находится лишь на 23-м месте в общей таблице турнира. В двух последних встречах мадридцы проиграли «Бенфике» и «Лиллю».