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Левандовски намерен завершить карьеру в «Барселоне»

Дата публикации: 20-11-2024

Роберт Левандовски не планирует завершать сотрудничество с «Барселоной». Sport.es утверждает, что центрфорварда устраивает жизнь в Испании, и он уже согласился на активацию условия, касающегося пролонгации трудового договора до лета 2026 года. Опция заработает, если поляк сыграет за «сине-гранатовых» в 50% встреч.

Более того, игрок планирует подписать с каталонцами новое соглашение до середины 2027 года. По его окончании Роберт собирается закончить с футболом.

Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии» в 2022 году. Его переход обошелся «сине-гранатовым» в 45 000 000 евро. В текущем сезоне 36-летний нападающий поучаствовал в 17 встречах (19 забитых мячей, 2 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает Левандовски в 15 млн евро.

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