«Реал» отказался от идеи покупки Александер-Арнольда зимой

Дата публикации: 20-11-2024

В «Реале» решили отказаться от попыток оформить переход Трента Александер-Арнольда в январе. Информацией поделился ресурс «Relevo».



Сообщается, что Анчелотти, возглавляющий «сливочных», уже смирился с тем, что новичков в мадридской команде в январе не будет. Приобретения «Реал» планирует сделать по окончании сезона.



Отпускать Тчуамени, выразившего согласие сменить команду, «сливочные» также не собираются. На опорника претендовал «Ливерпуль». В «Реале» считают, что француз, который может закрыть центр обороны, еще понадобится клубу.



Александер-Арнольд связан контрактом с «мерсисайдцами» до лета 2025 года. Ранее СМИ писали, что по окончании сезона он пополнит состав «Реала» в статусе свободного агента.