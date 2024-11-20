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«Реал» отказался от идеи покупки Александер-Арнольда зимой

Дата публикации: 20-11-2024

В «Реале» решили отказаться от попыток оформить переход Трента Александер-Арнольда в январе. Информацией поделился ресурс «Relevo».

Сообщается, что Анчелотти, возглавляющий «сливочных», уже смирился с тем, что новичков в мадридской команде в январе не будет. Приобретения «Реал» планирует сделать по окончании сезона.

Отпускать Тчуамени, выразившего согласие сменить команду, «сливочные» также не собираются. На опорника претендовал «Ливерпуль». В «Реале» считают, что француз, который может закрыть центр обороны, еще понадобится клубу.

Александер-Арнольд связан контрактом с «мерсисайдцами» до лета 2025 года. Ранее СМИ писали, что по окончании сезона он пополнит состав «Реала» в статусе свободного агента.

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