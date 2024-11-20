1xBet приняла участие в выставке SiGMA Europe 2024!

Дата публикации: 20-11-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet подтвердила свой статус флагмана индустрии iGaming, приняв участие в международном форуме SiGMA Europe 2024. Это важное событие в сфере гемблинга и ставок на спорт, открывающее новые возможности для масштабирования бизнеса.

С 11 по 14 ноября в Mediterranean Maritime Hub на Мальте команда 1xBet рассказывала о перспективах развития азартных развлечений и нишах, на которые стоит обратить внимание. Каждый гость выставки получил ценные инсайты о том, как увеличить доходность своего бизнеса с помощью партнерской программы 1xPartners.

Гости стенда №2154 могли пообщаться с представителями 1xBet, сыграть в digital footbal и reaction desk, а также принять участие в розыгрышах ценных призов. Каждый участник мог выиграть смартфон iPhone 16 Pro Max, планшет iPad Pro, наушники AirPods Max, смарт-часы Apple Watch Series 10 и подушку Yamaguchi Air Travel. Среди партнеров были разыграны наушники AirPods с эксклюзивным дизайном, фирменные футболки ФК Барселона, официального партнера 1xBet, игровые консоли Nintendo и брендированные кроссовки Nike Air Force.

Особый подарок ждал любителей футбола - они приняли участие в розыгрыше VIP-билетов на матчи Пари Сен-Жермен и ФК Барселона. Эмоции счастливых победителей конкурсов были запечатлены в специальной фотозоне.

«Организаторы SiGMA Europe 2024 превзошли самих себя. Каждый участник форума мог обменяться опытом с коллегами и прокачать свой профессиональный нетворкинг. Участие в таких выставках мотивирует нас постоянно улучшать продукт, создавая инновационные решения для клиентов и партнеров. Мы обсудили множество совместных проектов и уже начали работу над их реализацией», - отметил представитель 1xBet.

Присоединяйтесь к нашему сообществу партнеров 1xBet и получите новые инструменты для развития вашего бизнеса!

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet - ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О выставке SiGMA Europe 2024

SiGMA Europe 2024 - одна из крупнейших европейских выставок, посвященных индустрии гемблинга. Форум организован международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом в сферах iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга.