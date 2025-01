1xBet приглашает в Барселону: компания примет участие в престижных выставках ICE Barcelona и IGB Affiliate

Дата публикации: 21-01-2025

Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает укреплять свои лидерские позиции в iGaming-индустрии и начнет год участием в важнейших международных форумах. В Барселоне с 20 по 22 января пройдет ICE Barcelona 2025, а с 20 по 23 января - iGB Affiliate 2025. Команда 1xBet с радостью встретится с коллегами и гостями выставок, а также расскажет об уникальных возможностях для заработка с партнерской программой бренда.

Оба события пройдут в выставочном центре Fira Barcelona Gran Via и соберут ведущих профессионалов отрасли. ICE Barcelona 2025 охватит все ключевые сегменты: от ставок и казино до киберспорта и мобильных игр. Участники ознакомятся с новейшими технологиями, обсудят тренды и наладят важные деловые связи. iGB Affiliate 2025 сфокусируется на партнерском маркетинге, а ее участниками станут более 8 000 аффилиатов и экспертов.

1xBet рад принять участие в выставках ICE Barcelona и iGB Affiliate - крупнейших платформах для обмена идеями и расширения профессиональных контактов. Компания всегда стремится играть ключевую роль в формировании будущего индустрии гемблинга и с радостью поделится своим опытом. В 2025 году бренд планирует предложить своим партнерам еще более выгодные условия и инновационные решения, которые откроют новые горизонты для стабильного и высокого заработка.

1xAffiliates affiliate program is one of the best in the industry. The program unites over 100,000 affiliates around the world and enjoys more than 3,000,000 users. Участники ICE Barcelona и IGB Affiliate смогут узнать больше о преимуществах сотрудничества, выгодных условиях и новых инструментах. Contact your 1xBet manager and make an appointment!

Об 1xBet

1xBet - всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet - ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

Об ICE Barcelona

ICE Barcelona - это крупнейшая выставка игровой индустрии, где профессионалы из различных секторов представляют инновационные решения и технологии.

Об iGB Affiliate

iGB Affiliate - это ведущий форум в сфере партнерского маркетинга, который собирает специалистов и компании со всего мира для обсуждения стратегий ведения бизнеса.