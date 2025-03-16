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Вирц готов к переходу в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 16-03-2025 16:05

Следующим клубом Флориана Вирца может стать «Ман Сити». По данным Грэма Бэйли, представляющего издание «TBR Football», агенты хавбека «Байера» уже контактировали с «горожанами». Английскую команду оповестили, что летом переход может быть оформлен.

Ранее СМИ сообщали, что Вирц продолжит выступать за «Байер» до конца следующего сезона, но сейчас, по всей видимости, игрок поменял свое решение.

В «Манчестер Сити» Флориана «фармацевтов» рассматривают в качестве потенциального сменщика Кевина де Брейне, который может покинуть клуб летом 2025 года.

В 39 встречах нынешнего сезона Вирц отметился 15 забитыми мячами и 13 ассистами. Его контракт с леверкузенцами рассчитан до июня 2027 года.

Transfermarkt.de оценивает 21-летнего немца в 140 млн евро.

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