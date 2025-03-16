Микаутадзе может перейти в клуб АПЛ

Дата публикации: 16-03-2025 16:05

Карьера Жоржа Микаутадзе может продолжиться в АПЛ. «TodoFichajes» утверждает, что на грузинского нападающего претендует «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» восхищены бомбардирскими способностями 24-летнего форварда, а также тем, как он создает моменты для своих партнеров.



Контрактом Микаутадзе владеет «Лион», подписавший грузина летом 2024 года. Руководство французской команды осознает, что может хорошо заработать на продаже форварда. Однако в «Лионе» не будут спешить с решением по футболисту, поскольку расставание с ним заметно ослабит атакующий потенциал клуба.



Включиться в спор за Микаутадзе могут и другие команды.



Рыночный ценник на игрока сборной Грузии равняется 18 млн евро (Transfermarkt.de). В сезоне 2024/2025 в активе Жоржа 25 матчей в Лиге 1 (6 голов, 2 результативных паса).