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Микаутадзе может перейти в клуб АПЛ

Дата публикации: 16-03-2025 16:05

Карьера Жоржа Микаутадзе может продолжиться в АПЛ. «TodoFichajes» утверждает, что на грузинского нападающего претендует «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» восхищены бомбардирскими способностями 24-летнего форварда, а также тем, как он создает моменты для своих партнеров.

Контрактом Микаутадзе владеет «Лион», подписавший грузина летом 2024 года. Руководство французской команды осознает, что может хорошо заработать на продаже форварда. Однако в «Лионе» не будут спешить с решением по футболисту, поскольку расставание с ним заметно ослабит атакующий потенциал клуба.

Включиться в спор за Микаутадзе могут и другие команды.

Рыночный ценник на игрока сборной Грузии равняется 18 млн евро (Transfermarkt.de). В сезоне 2024/2025 в активе Жоржа 25 матчей в Лиге 1 (6 голов, 2 результативных паса).

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