38-летний Месси выразил стремление принять участие в чемпионате мира

Дата публикации: 28-10-2025 10:46

Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», поделился своими планами относительно участия в предстоящем чемпионате мира 2026 года. Этот крупный футбольный турнир состоится сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Месси отметил, что очень хотел бы выйти на поле в составе национальной сборной Аргентины и сыграть важную роль для своей команды на мировом первенстве. Напомним, что Лионель — действующий чемпион мира: на мундиале 2022 года в Катаре сборная Аргентины под его руководством сумела выиграть трофей, обыграв в драматичном финальном матче сборную Франции.

«Я стремлюсь быть в отличной форме и вновь помочь команде, ведь чемпионат мира — это особое событие для любого футболиста. Ощущаю огромный энтузиазм и мотивацию из-за возможности ещё раз побороться за главный трофей планеты. Было бы великолепно попытаться защитить титул», — приводит слова Месси издание Mundo Deportivo.

Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован на период с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории такого масштабного турнира финальная часть пройдёт сразу в трёх государствах, что делает грядущий мундиаль уникальным событием в истории футбола.

