Пиза - Лацио 30 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-10-2025 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
30 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Пиза
Лацио

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Лацио, которое состоится 30 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Лацио
Рим
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
4 Италия зщ Антонио Караччоло
33 Италия зщ Артуро Калабрези
15 Германия пз Идрисса Туре
20 Швейцария пз Михел Эбишер
14 Нигерия пз Эбенезер Акинсанмиро
6 Румыния пз Мариус Марин
32 Италия пз Стефано Морео
18 Ангола нп М'бала Нзола
7 Алжир нп Мехди Лери
94 Италия вр Иван Проведель
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
26 Хорватия пз Тома Башич
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
24.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 2 : 2Пиза
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Пиза0 : 0
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 4 : 0Пиза
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Пиза0 : 0
25.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 0Пиза
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Лацио1 : 0
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Лацио
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Лацио3 : 3
29.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 3Лацио
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Лацио0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи921
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Милан918
4
Лига чемпионов
Комо916
5
Лига Европы
Ювентус915
6
Лига конференций
Интер М815
7 Болонья814
8 Аталанта913
9 Удинезе912
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма97
16 Лечче96
17 Верона95
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

