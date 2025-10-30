Пиза - Лацио 30 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-10-2025 21:45
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
30 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Лацио, которое состоится 30 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Лацио
Рим
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|15
|пз
|Идрисса Туре
|20
|пз
|Михел Эбишер
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|6
|пз
|Мариус Марин
|32
|пз
|Стефано Морео
|18
|нп
|М'бала Нзола
|7
|нп
|Мехди Лери
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|9
|15
| 6
Лига конференций
|Интер М
|8
|15
|7
|Болонья
|8
|14
|8
|Аталанта
|9
|13
|9
|Удинезе
|9
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Верона
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3