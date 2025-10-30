Гасперини прокомментировал выступление Довбика в поединке против Ромы

Дата публикации: 30-10-2025 11:22

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями о выступлении форварда Артема Довбика в матче девятого тура итальянской Серии А против «Пармы» (2:1), где украинский нападающий отличился забитым голом на 81-й минуте:

«Артем заметно прибавляет в физической форме. После известных эпизодов с пенальти у него был отличный шанс забить во Флоренции, а также в матче с «Интером». Уже были моменты, когда он мог поразить ворота, и сегодняшнее взятие ворот было действительно красивым.

Также его вклад в командную игру значительно увеличился. Мы продолжаем работать вместе с ним, оказывая всю необходимую поддержку. Что касается Фергюсона — у Эвана возникли проблемы с лодыжкой, которые беспокоили его последние недели. Он получил серьёзное растяжение, скорее всего вывих, и не смог дольше оставаться на поле».

Для Довбика этот гол стал первым за последний месяц. В текущем сезоне 2025/26 украинский форвард провёл 11 матчей во всех турнирах за «Рому», забил два мяча и отдал одну результативную передачу, показывая стабильное и прогрессирующее выступление на поле.