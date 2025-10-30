Переход Неймара в Интер Майами не состоится

Дата публикации: 30-10-2025 11:24

Переход бразильского нападающего Неймара из «Сантоса» в американский клуб «Интер Майами» считается практически невозможным на данном этапе.

После громких трансферов таких звезд, как Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес, которые уже присоединились к «Интер Майами», в СМИ активно циркулировали слухи о том, что Неймар тоже может отправиться в MLS и вновь объединиться с бывшими одноклубниками по «Барселоне». Тем не менее, из-за серьезных изменений в составе команды и нехватки свободных игровых слотов подобный трансфер в настоящее время практически исключен.

Несмотря на это, как отмечают последние новости, руководство «Интер Майами» все еще проявляет заинтересованность в привлечении Неймара и «было бы рад» видеть его в составе клуба. На данный момент 33-летний бразильский форвард, контракт которого заканчивается в конце текущего года, активно борется за место в национальной сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти, готовясь к чемпионату мира FIFA 2026 года.

Для того чтобы восстановить свои позиции в сборной после долгого периода травм и отсутствия стабильной игровой практики, Неймару крайне важно найти новый клуб и регулярно выходить на поле. Переход в MLS мог бы послужить отличной возможностью для возрождения карьеры, как это сделали многие его бывшие партнеры по «Барселоне». Однако «Интер Майами» необходимо будет провести переговоры и выстроить сделку, которая была бы выгодна обеим сторонам – и клубу, и самому футболисту.

Стоит отметить, что возраст Неймара и частые травмы становятся серьезным препятствием на пути к осуществлению такого трансфера. Возможны также трудности с финансовыми аспектами сделки из-за высокой стоимости игрока и ограниченного бюджета «Интер Майами». Поэтому, хотя интерес к бразильцу остается, включение его в состав текущей команды клуба в ближайшее время выглядит маловероятным.

В целом, будущее Неймара продолжает оставаться неопределенным. Одна из главных задач — найти команду, где он сможет демонстрировать стабильный высокий уровень игры и при этом сохранять здоровье. Легендарный форвард продолжает бороться за возвращение на вершину мировой футбольной сцены, и хотя MLS рассматривается как возможный этап в его карьере, пока этот переход остается под вопросом.