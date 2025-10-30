Металлист 1925 - Агробизнес В 30 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-10-2025 17:00
30 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Агробизнес В, которое состоится 30 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Агробизнес В
Волочиск
Главные тренеры
|Александр Чижевский
История личных встреч
|25.03.2021
|Украина - Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Украина - Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Украина - Первая лига
|19-й тур
|5 : 0
|16.08.2019
|Украина - Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|03.11.2018
|Украина - Первая лига
|16-й тур
|0 : 2
|22.07.2018
|Украина - Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|18.08.2021
|Кубок Украины
|1-й раунд
|2 : 0 ДВ
|12.06.2021
|Украина - Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|05.06.2021
|Украина - Первая лига
|29-й тур
|1 : 0
|26.05.2021
|Украина - Первая лига
|28-й тур
|1 : 2
|21.05.2021
|Украина - Первая лига
|27-й тур
|0 : 1