Металлист 1925 - Агробизнес В 30 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-10-2025 17:00
30 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Металлист 1925
Агробизнес В

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Агробизнес В, которое состоится 30 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Агробизнес В
Волочиск
Главные тренеры
Украина Александр Чижевский
История личных встреч
25.03.2021 Украина - Первая лига 18-й тур Агробизнес В1 : 2Металлист 1925
20.09.2020 Украина - Первая лига 3-й тур Металлист 19251 : 0Агробизнес В
23.11.2019 Украина - Первая лига 19-й тур Агробизнес В5 : 0Металлист 1925
16.08.2019 Украина - Первая лига 4-й тур Металлист 19250 : 1Агробизнес В
03.11.2018 Украина - Первая лига 16-й тур Агробизнес В0 : 2Металлист 1925
22.07.2018 Украина - Первая лига 1-й тур Металлист 19252 : 0Агробизнес В
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Металлист 19250 : 1
20.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Металлист 1925
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Металлист 1925
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Металлист 19251 : 0
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Металлист 1925
18.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд 2 : 0 ДВАгробизнес В
12.06.2021 Украина - Первая лига 30-й тур Агробизнес В1 : 1
05.06.2021 Украина - Первая лига 29-й тур 1 : 0Агробизнес В
26.05.2021 Украина - Первая лига 28-й тур Агробизнес В1 : 2
21.05.2021 Украина - Первая лига 27-й тур 0 : 1Агробизнес В

