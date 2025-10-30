Леоненко указал на наименее сильное место в киевском "Динамо"

Дата публикации: 30-10-2025 11:23

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины, Виктор Леоненко, выразил мнение, что позиция нападающего является самой слабой в составе киевского гранда. По его словам, команда испытывает явные трудности именно в атакующей линии.

«Кто самый сильный нападающий в «Динамо»? На самом деле, нападающих у команды нет: если на этой позиции играет Ярмоленко, то сложно говорить о полноценной атакующей мощи,» – заявил Виктор Леоненко.

В текущем сезоне Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) «Динамо» забило всего 27 голов и занимает второе место в турнирной таблице. Из основных нападающих команды Гонсалес Герреро сумел отличиться тремя мячами, Алексей Пономаренко – двумя, тогда как Бленуце в чемпионате пока остается без забитых голов.

Ранее, Леоненко уже критиковал результаты «Динамо» в сезоне и предположил, что бывший президент клуба Григорий Суркис вряд ли оставил бы тренера на своем посту при таких показателях. Он подчеркнул, что команда нуждается в серьезной работе над усилением позиций нападения и улучшении игры впереди.